As buscas a vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Grande BH, chegam ao 81º dia nesta segunda-feira (15) com 49 pessoas desaparecidas. Ao todo, 228 mortes já foram confirmadas, segundo a Defesa Civil Estadual.

O balanço mais atualizado foi divulgado pelo órgão nesse domingo (14). Segundo o documento, 395 pessoas foram localizadas.

Nesta segunda-feira (15), o Corpo de Bombeiros empenhará 18 frentes de trabalho para as buscas de vítimas. Além disso, estão escalados 138 agentes, 4 binômios (cães) de MT e GO e 81 máquinas pesadas. A previsão do tempo para o local é de calor e chuvas ocasionais.

O foco das buscas, segundo os militares, está dividido da seguinte forma:

- área da pêra, local onde deve ser retirado rejeito com caminhões fora de estrada que agora conseguem acessar esse ponto;

- baia de manutenção, onde é continua a busca pelo caminhão prancha;

- remanso dois, onde haverá escavações em pontos indicados pelos cães.

O turno de trabalho começou às seis da manhã e, em três pontos, se encerrará às 23h.