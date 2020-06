Após registrar a ocupação de 97% dos leitos de terapia intensa exclusivos para pacientes com Covid-19, a Prefeitura de Ipatinga, no Vale do Aço, decidiu fechar o comércio não essencial por dez dias. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (1º) em uma reunião do Comitê Gestor de Crise. Antes, as lojas podiam abrir em três dias da semana (segunda, quarta e sexta), de 12h às 18h.

Ipatinga tem 295 casos confirmados da doença e quatro óbitos. O último boletim epidemiológico aponta que 15 moradores do município estão internados no momento (o documento não revela quantos leitos são ocupados por pessoas de cidades vizinhas). Outras 146 pessoas da cidade se recuperam em casa.

De acordo com o prefeito Nardyello Rocha, o isolamento social no início da pandemia foi importante para que a cidade pudesse ampliar de 16 para 40 os leitos de enfermaria o Hospital Márcio Cunha, além do aumento de sete para dez o número de leitos de UTI.

Um hospital de companha deve ser inaugurado até o fim de semana, mas só terá leitos de enfermaria – são previstas 40 vagas. O município revela ter tido dificuldades para comprar respiradores para novos leitos de UTI, mas conseguiu alugar 20 ventiladores para uso durante seis meses, que poderão ser usados em casos de média gravidade.

Uma reunião com prefeitos de 13 municípios da microrregião, que também dependem desses leitos no tratamento de pacientes com Covid-19, foi marcada para esta terça-feira (2). De acordo com a Prefeitura de Ipatinga, o objetivo é buscar a uniformização dos procedimentos de segurança referentes à contenção da contaminação e proliferação do coronavírus.

Além disso, o município irá instalar quatro barreiras sanitárias, para aferir a temperatura de pessoas de outras cidades. A prefeitura informou que “a ação não tem como objetivo impedir a entrada e a saída de pessoas, mas sim garantir o estado de saúde daqueles que precisam trafegar entre os municípios do Vale do Aço”.