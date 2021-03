Parte da estrutura elétrica de um poste foi parar dentro de um ônibus metropolitano após acidente no bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21). Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo seguia pela avenida Amazonas, por volta das 11h, no sentido Contagem, na Região Metropolitana de BH, quando houve a colisão. Com o impacto, o transformador quebrou parte do teto do veículo e dos vidros laterais.

Duas viaturas dos Bombeiros foram ao local. Houve derramamento de óleo na pista. Por isso, os miltares isolaram a área e aplicaram serragem para a absorção do material inflamável. A causa do acidente não foi informada.

Ainda conforme os Bombeiros, a Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência. A reportagem procurou a Cemig para obter informações sobre os danos ao fornecimento de energia na região e aguarda um retorno.

Leia mais:

Unidade regional do Estado em Itabira confirma perda de 20 doses de vacina contra Covid

Calor permanece? Vai chover essa semana? Veja a previsão do tempo para Belo Horizonte

Pelo quinto dia consecutivo, Minas confirma mais de 220 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas