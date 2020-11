A unidade de atendimento a pacientes com sintomas gripais ou com suspeita de Covid-19 do Hospital Madre Teresa, localizado no bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte, foi fechada na noite dessa quarta-feira (25) para novas entradas.

O motivo é a lotação desse núcleo de atendimento.

A informação foi confirmada pelo centro médico, que não informou quando o serviço será retomado. Um comunicado oficial sobre o assunto deve ser divulgado nas próximas horas.

Aguarde mais informações.