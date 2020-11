O Hospital Madre Tereza, na região Oeste de Belo Horizonte, suspendeu os atendimentos a pessoas com sintomas gripais ou suspeita de Covid-19 na noite de quarta-feira (25). A decisão foi tomada após a unidade de saúde atingir o limite na ocupação de leitos destinados a pacientes infectados com o novo coronavírus.

Conforme o centro médico, a previsão é de que os atendimentos sejam retomados só na próxima segunda-feira (30). Uma nota oficial sobre o assunto deve ser divulgado nas próximas horas.

Os funcionários do hospital foram informados sobre a situação após um comunicado interno. Confira:

"A Diretoria Administrativa e Técnica do Hospital Madre Teresa (HMT) comunica que devido a a ocupação de leitos no setor Covid-19 ter ultrapassado a margem de segurança institucional, foi definido pelo Comitê de Sustentabilidade e Gestão de Crise, nesta quarta-feira, 25 de novembro, que a Unidade de Atendimento dos pacientes com sintomas gripais ou suspeitos de COVID-19 no Pronto Atendimento HMT ficará fechada até segunda-feira, 30 de novembro de 2020".

Aguarde mais informações.

Leia também:

Mão pesada contra Covid: PBH endurece rigor e lojas infratoras serão fechadas; prisões podem ocorrer

Com aumento de casos de Covid-19, macrorregião Sul regride para onda amarela no Minas Consciente

Ocupação de leitos particulares em BH dobra em apenas 15 dias