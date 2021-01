Profissionais da saúde interessados em atuar na linha de frente de enfrentamento a Covid-19 têm dois dias para se inscrever para o edital aberto para contratações emergenciais do Hospital Eduardo de Menezes, referência no estado no tratamento da doença.

O edital foi aberto nesta terça-feira (5) com 52 vagas oferecidas para profissionais médicos, enfermeiros e farmacêutico (ou bioquímico), todos com experiência em terapia intensiva. As inscrições se encerram nesta quinta-feira (7) e podem ser feitas online neste endereço.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), as contratações são emergenciais, para compor as equipes que estão atuando nos leitos de terapia intensiva destinados aos pacientes da Covid-19.

Os vencimentos para médicos generalistas são de R$ 3.500 (15 vagas, 12 horas semanais) e de R$ 7 mil (7 vagas, 24 horas semanais). Os médicos especialistas têm vencimentos de R$ 4.595,20 (14 vagas, 12 horas semanais) e de R$ 9 mil (6 vagas, 24 horas semanais).

Ainda há nove vagas para enfermeiros, com carga horária de 30 horas semanais e vencimentos de R$ 2.645,82, e uma vaga para farmacêutico (ou bioquímico), com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de R$ 3.464,43.

Especializado em atendimento a pacientes com doenças infectocontagiosas, o Hospital Eduardo de Menezes é uma das referências na Região Metropolitana de Belo Horizonte para o atendimento a pacientes com Covid-19. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura da capital mineira nesta terça-feira (5), 201 pessoas infectadas pelo novo coronavírus estão internadas em leitos de terapia intensiva na rede pública da cidade.