A prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, começa nesta segunda-feira (3) a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe na cidade. De acordo com o Executivo, a vacina contra gripe estará disponível em todas as 33 unidades de saúde (urbanas e rurais) para toda a população acima de 1 ano de idade.

A medida se deu em decorrência do aumento considerável do número de casos da doença no município. De acordo com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu), entidade que gerencia as duas UPAs locais, foram cerca de 120 atendimentos diários a casos de síndrome gripal entre 25 e 30 de dezembro. Nos seis dias anteriores, essa média estava em aproximadamente 60 casos por dia.

Além da ampliação de funcionamento das unidades aptas a vacinar a população, a Secretaria Municipal de Saúde também vai levar um posto móvel de imunização para empresas e instituições públicas e privadas. O mutirão nesses locais pode garantir vacinas contra Covid-19 e gripe, e para solicitar o serviço, basta enviar um e-mail para centraldevacinas@uberaba.mg.gov.br.

