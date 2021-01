O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), autorizou a reabertura do comércio, dos bares e restaurantes, além de academias e clubes da capital, a partir de segunda-feira (1º). Essas atividades consideradas não essenciais estavam fechadas desde o dia 11 de janeiro, numa tentativa de frear a pandemia do coronavírus na cidade.

A decisão do prefeito foi tomada após o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 confirmar a queda nos índices de monitoramento da pandemia. "Os índices baixaram bem, inclusive os de ocupação das UTIs. Volto a pedir desculpa a todos pelo fechamento do comércio. Mas digo, com base nos três velocímetros que temos – Rt, ocupação de leitos e ocupação das UTIs – que valeu a pena. Valeu a pena esse sacrifício da população. Nós continuamos na nossa coerência. Se os três índices nos permitissem reabrir toda a cidade, nós reabriríamos. Mas, o que a gente nota é que a taxa de ocupação dos leitos caiu bastante”, afirmou o prefeito.



​A flexibilização prevê o período para consumo no local de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, que passa a ser entre 11h e 15h, de segunda a sábado. Aos domingos esses estabelecimentos seguem fechados, mas com a permissão por delivery.

O consumo de produtos dentro das padarias e lanchonetes, entre 5h e 22h, também está liberado.

Outra mudança está relacionada às atividades de museus, cinemas, teatros, salões de beleza, clínicas de estética e feiras, que poderão funcionar sem restrição de dia e de horário.

Veja o que pode funcionar em BH a partir de segunda-feira: