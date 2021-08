Torcedores que procuraram bares de Belo Horizonte para assistirem aos jogos dos times mineiros na noite desta segunda-feira (23) parecem ter seguido os protocolos de segurança contra a Covid-19. A equipe do Hoje em Dia percorreu vários estabelecimentos da Savassi, na região Centro-Sul da capital, e o que se viu foi movimento, mas sem aglomerações. Apesar disso, algumas pessoas não estavam usando máscaras.

No último sábado, a prefeitura da metrópole voltou a autorizar a exibição de partidas em botecos da cidade. Nesta segunda, jogaram Fluminense e Atlético Mineiro. O outro duelo foi de América x Red Bull Bragantino.

Pelo novo decreto, o distanciamento entre as mesas continua de dois metros, com ocupação máxima de seis pessoas distantes um metro uma da outra.

As mudanças ocorreram, segundo o Executivo municipal, após a melhora dos parâmetros da pandemia na cidade e do avanço da vacinação contra a Covid-19. Desde março do ano passado, por causa da pandemia, a capital enfrentava rígidas medidas restritivas para conter a contaminação do novo coronavírus.