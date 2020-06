A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) irá investigar uma briga de trânsito que terminou em tiro, na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma pessoa flagrou com a câmera do celular o momento em que um motorista desce armado do carro e vai em direção a um motociclista para agredi-lo.

Pelas imagens, é possível ver que o motorista deu coronhadas nas costas da vítima e um tiro no pneu da moto. De acordo com a PCMG, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão 3, onde a vítima prestou declarações, e investigadores vão trabalhar pela identificação do motorista. A perícia esteve no local da ocorrência e a vítima se dirigiu ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito.

De acordo com relato feito pela vítima, de 35 anos, aos policiais, o motoqueiro seguia pela avenida Prudente de Morais e, por causa de uma obra, há no local um estreitamento de pista. Nesse ponto, o motorista de um Chevrolet Spin desviou da obra e teria quase acertado a moto. Um quarteirão à frente, o motorista teria aberto o vidro do carro e feito várias ameaças ao motociclistas, descendo do carro para agredi-lo. O agressor teria dito ainda que estava dando mais uma chance de vida à vítima, depois de atirar no pneu traseiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, no local foi encontrada uma cásula compatível com bala de calibre .40. Houve rastreamento dos policiais em busca do suspeito, mas até o fechamento da ocorrência o homem não havia sido encontrado. Testemunhas anotaram a placa do veículo e confirmaram as agressões.