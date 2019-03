Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada e agredida dentro de uma escola estadual em Mathias Lobato, no Vale do Rio Doce, na tarde dessa quarta-feira (13). A vítima estava na sala da direção após ter discutido com a colega.

Segundo o boletim de ocorrência as duas adolescentes, de 16 anos, teriam brigado por causa de um namorado e enquanto a menina era advertida pela diretora, a outra estudante foi até a casa dela e voltou acompanhada do irmão, de 15 anis, que estava com uma faca.

Conforme a PM, os dois pularam o muro da escola e foram até a sala da direção, onde o rapaz golpeou a vítima com uma facada na axila direita.

Após a agressão, o jovem pulou o muro novamente e fugiu. A irmã dele também invadiu a sala e agrediu fisicamente a vítima, que já estava ferida. Funcionários da escola separaram a briga e socorreram a vítima, que foi encaminhada ao hospital. A agressora conseguiu fugir do local.

Os dois irmãos, de 15 e 16 anos, foram detidos em casa.

A motivação estaria relacionada a uma discussão por conta de um namorado. Os dois adolescentes foram localizados em casa, onde os militares também encontraram a faca usada no crime. Eles foram encaminhados um Centro Socioeducativo de Governador Valadares, no Leste do Estado.

A menina foi levada para o hospital de Frei Inocêncio, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

A reportagem do Hoje em Dia não consegui falar com a direção da escola

Em nota, a secretaria de Estado da Educação informou que acionou os pais dos adolescentes envolvidos e o Conselho Tutelar. Uma reunião foi marcada para esta sexta-feira (15), para a adoção de medidas disciplinares e educativas.