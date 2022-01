Após um casarão do século XIX ser destruído em um deslizamento de terra, a histórica Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, volta a registrar ocorrências relacionadas às chuvas. Nesta sexta-feira (14), cerca de 80 famílias estão sendo evacuadas de suas residências no bairro Taquaral, por conta de risco de novos deslizamentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma casa desmoronou e um poste desabou e, por conta do risco geológico alto, as famílias no local estão sendo retiradas e levadas para casa de parentes ou para um abrigo na região.

Famílias são evacuadas após bairro entrar em risco geológico devido às chuvas, em Ouro Preto pic.twitter.com/M0twoXA6XY — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 14, 2022

Na quinta-feira (13), um casarão na Praça da Estação foi totalmente destruído após um deslizamento de terra no Morro da Forca. Momentos antes do acidente, o Coordenador da Defesa Civil da Cidade, Nely Moutinho, já havia solicitado a interdição do local para análise. Ainda segundo os militares, a via já estava isolada, aproximadamente 500 metros para cada saída.

Veja imagens impressionantes:

Leia mais

Deslizamento destrói casarão histórico, causa pânico e correria em Ouro Preto; veja vídeosImagens de drone mostram momento exato do deslizamento de terra que destruiu casarão em Ouro Preto