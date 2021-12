Belo Horizonte ampliará a vacinação de cães e gatos contra raiva a partir desta segunda-feira (20). A prefeitura anunciou a ação um dia após a morte de um gato com suspeita da doença provocar o fechamento do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, no bairro Itapuã, na região Norte da capital.

Além do Centro de Controle de Zoonoses, no bairro São Bernardo, região da Pampulha, a vacina antirrábica será aplicada em cinco outros pontos da cidade (veja os endereços abaixo)

Cães e gatos a partir de 3 meses devem ser vacinados. A prefeitura sugere que os cachorros sejam levados até os pontos de imunização em correntes ou guias, e os felinos em gaiolas ou transportadores.

Após a vacinação, os animais não devem ser submetidos a esforços. Recomenda-se que eles fiquem em um local na sombra e com água e alimentação disponíveis.

De acordo com a prefeitura, casos de animais com comportamento anormal devem ser relatados aos serviços de zoonoses da cidade. A população pode acionar a ação dos profissionais pelos números de telefone 156, 3277-7411, 3277-7413 ou 3277-7414.

Pontos de vacinação disponíveis a partir da segunda-feira (20):

Barreiro

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro (CECG-B). Avenida Antônio Praça Piedade, 68 - Bonsucesso.

Horário de funcionamento: 7h às 16h

Leste

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Leste (CECG-L). Rua Antônio Olinto, 969 - Esplanada.

7h às 16h

Noroeste

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Noroeste (CECG-NO). Rua Antônio Peixoto Guimarães, 33 - Caiçara.

7h às 16h

Oeste

Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste (CECG-O). Rua Alexandre Siqueira, 375 - Salgado Filho.

7h às 16h

Pampulha

Avenida Professor Magalhães Penido, 770 – São Luiz

8h30 às 16h30

Centro de Controle de Zoonoses. Rua Edna Quintel, 173 - São Bernardo

7h às 16h

