Após um chamado por causa de incêndio, a Polícia Militar acabou descobrindo uma fábrica de armas artesanais no bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (19).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, mas quando a equipe chegou boa parte do incêndio já havia sido contida pelos vizinhos. Há suspeita, segundo a corporação, de que a companheira do proprietário do imóvel tenha sido a responsável pelo incêndio, que pode ser criminoso. Ela foi presa em flagrante pelos policiais.

Dentro da casa, foram encontradas uma máquina de solda e diversas ferramentas que seriam usadas para a fabricação de armas de fogo. Também foram localizadas várias munições de calibre 38 e 12 e tubos de ferro, usados como canos para as armas.