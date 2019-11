Após a chuva intensa que caiu sobre Belo Horizonte na tarde deste sábado (23), um poste caiu sobre a fiação elétrica na rua Coqueiros, no bairro Santa Cruz, região Nordeste de Belo Horizonte. Fios de energia se romperam e existe risco de eletrocussão, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Este é um dos muitos problemas enfrentados pelas equipes da Cemig na capital e região metropolitana neste sábado.

De acordo com os bombeiros, uma família ficou ilhada dentro de uma residência atingida pelos fios que que se soltaram, para não ser vítima de eletrocussão. A Cemig informou que esteve no local e desligou a energia, para atuar na recomposição do sistema.

De acordo com a empresa, o temporal desta tarde deixou vários pontos da capital, Betim, Contagem e Nova Lima sem luz. A maioria dos casos foram provocados por descargas atmosféricas e quedas de árvores, de acordo com a empresa responsável pelo fornecimento de energia no Estado.

"A Cemig está atuando com todas as equipes disponíveis para que o restabelecimento das redes ocorra o mais brevemente possível", diz a empresa.