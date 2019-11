A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta, na manhã desta segunda-feira (20), para risco geológico, por conta da constante chuva dos últimos dias na capital. Ou seja, as pessoas que moram em áreas propensas a escorregamentos do solo devem redobrar a atenção.



De acordo com o órgão, há um risco de moderado a alto de ocorrências de quedas de muros, deslizamentos, escorregamentos, erosões e sinais construtivos (trincas e rachaduras), em todas as regionais da capital mineira até terça-feira (26). Confira o alerta:

7h52 - Em virtude das últimas chuvas e a tendência para os próximos dias recomenda-se atenção com o grau de saturação do solo, em todas as Regionais. Alerta válido até terça-feira (26). @prefeiturabh @Bombeiros_MG @OficialBHTRANS@TransitoBH pic.twitter.com/Jmig0Hntbh — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 25, 2019

Nesta segunda-feira (25) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada, segundo a Defesa Civil. A temperatura mínima foi de 14°C, a máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.



Neste mês de novembro, ao menos duas regionais da capital registraram um índice pluviométrico considerável, se aproximando da média histórica para o período, que é de 239,8 mm. Na região Oeste, choveu 235,2 mm (ou seja, 98% do esperado para todo o mês), enquanto em Venda Nova foi registrado um volume de 193,4 mm (81%).



Nessas duas regionais estão os pontos mais críticos da cidade no quesito alagamentos: na região Oeste está a avenida Teresa Cristina, sempre ameaçada pelo transbordamento do ribeirão Arrudas e do córrego Ferrugem, e em Venda Nova fica a avenida Vilarinho. Essas duas vias já foram bloquedas neste mês por causa dos riscos de enchentes.



Confira as recomendações da Defesa Civil para este período:

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.



Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes.

- Água empoçando no quintal.

- Portas e janelas emperrando.

- Rachaduras no solo.

- Água minando da base do barranco.

- Inclinação de poste ou árvores.