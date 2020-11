Uma decisão judicial obrigou a Prefeitura de Contagem a abrir os cemitérios municipais nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. Na quarta-feira (28), a administração municipal havia anunciado que as visitações não seriam permitidas, para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Com a mudança, a visitação foi permitida, mas com diversas regras para respeitar o distanciamento social. Veja as recomendações aos visitantes dos três cemitérios municipais:

- Fazer uso obrigatório de máscara;

- Evitar aglomeração no entorno do túmulo/jazigo;

- Manter distanciamento de 2 metros entre as pessoas;

- Fazer visitas breves e rápidas, permanecendo no local somente o tempo necessário para realizar suas orações e homenagens aos entes queridos falecidos, evitando rodas de conversas e reuniões após esse momento;

- Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre as pessoas que se fazem presente no momento da visita à sepultura e em todo tempo de permanência no cemitério, principalmente, se não forem pessoas do mesmo convívio;

- Evitar se dirigir a túmulos próximos que no momento tenham pessoas de outra família ou que não sejam do seu convívio quotidiano;

- Recomenda-se evitar levar grandes quantidades de peças decorativas, arranjos de flores e velas para os túmulos/jazigos;

- Ao levar flores e velas para depositar nos túmulos, não compartilhar esses artigos com outras pessoas, de modo a prevenir a transmissão cruzada do novo coronavírus, ou seja, da superfície dos objetos para as mãos das pessoas e vice-versa;

- Evitar tocar no túmulo e nos objetos de decoração do mesmo, como fotos, crucifixo, arranjos de flores, etc.;

- Evitar tocar olhos, nariz e boca no momento da visita;

- Durante a permanência no cemitério ou local de sepultamento, orienta-se que as pessoas devem evitar consumir lanches e degustar alimentos;

- Para o consumo de água potável para beber, recomenda-se utilizar garrafas com água para consumo individual.

A Prefeitura de Contagem também fez recomendações aos visitantes após saírem dos cemitérios:

- Retirar o calçado ao adentrar à residência e higienizá-lo com produto recomendado pela Anvisa;

- Fazer a troca imediata de toda a roupa utilizada, encaminhando-a para a lavagem;

- Higienizar as mãos com água e sabão.

Confira a lista de cemitérios públicos de Contagem:

- Cemitério São Pedro: Rua Joaquim Camargo, 24, Centro

Funcionamento: 8h às 17h. Tel.: 3912-4730

- Cemitério Nossa Senhora da Glória: Praça da Bandeira, 86, Bandeirante

Funcionamento: 8h às 17h. Tel.: 3363-5319

- Cemitério Bom Jesus: Rua Miguel de Souza Arruda, 137, Alvorada

Funcionamento: 8h às 17h. Tel.: 3812-4730