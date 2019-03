A hashtag #SomosGamersNãoAssassinos está entre os assuntos mais discutidos no ranking brasileiro do Twitter na manhã desta quinta-feira (14). A afirmação dos jogadores no microblog vem como posicionamento após o vice-presidente do país, Hamilton Mourão, ter afirmado que o massacre em Suzano (SP) pode ter tido influência de videogames violentos na formação de crianças e adolescentes.

Usuários, jogadores ou não, têm postado opiniões referentes ao tema. Raphael M. Niepechi afirmou que "não se pode comparar alguém que tenha uma alma doente, alguém que já perdeu a empatia e amor com o próximo, por conta dessa 'doença', e acabar generalizando, como causa, o video game, e todos os que jogam".

Outros têm usado o humor para posicionarem-se a favor da hashtag. "Eu jogo Mario e pulei em uma tartaruga desculpe", brincou Alessandro Gama.

Veja algumas reações no microblog:

Jogo video game desde pequeno e nunca mataria alguem, nao sao os jogos que matam pessoas, pessoas de mente pequena sim #somosgamersnaoassassinos — Felipe Camargo (@Felipe__CS) March 14, 2019 Jogos não matam pessoas, armas não matam pessoas, filmes não matam pessoas, pessoas matam pessoas.#somosgamersnaoassassinos — RAO (@RaulDiniz210) March 14, 2019 A culpa não é dos jogos...

E sim do portão pra dentro de casa. Muitas vezes lares desestruturados e não saudáveis, criam pessoas psicologicamente doentes!!!#SomosGamersNaoAssassinos pic.twitter.com/bLPfPPdqkZ — Adriana Feitoza - Handrixa (@AdrianaOFeitoza) March 14, 2019

