No primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, 25% dos inscritos em Minas Gerais não compareceram aos locais indicados para realização dos exames.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 380 mil estudantes de Minas estavam inscritos para a realização da prova impressa do Enem e 75% desse total compareceu às salas de prova no primeiro dia, uma média superior à registrada no Brasil, que foi de 74%.

Já em relação ao Enem digital, dos 6.021 mineiros inscritos, 46,2% não realizaram o exame; porcentagem que segue a média nacional.

No primeiro dia foram realizadas provas de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, além da Redação, que teve como tema “Invisibilidade e Registro Civil: Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil”.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destaca o índice de participação dos brasileiros, mesmo diante do contexto da pandemia de Covid-19. “Acredito que o Enem foi um sucesso. Tivemos apenas 26% de abstenção em um período que ainda é de pandemia. Isso é um número significativo, porque, sem o Enem, uma série de outros passos da educação brasileira sofreria atrasos, o que poderia prejudicar ainda mais os jovens que querem ascender ao ensino superior”, afirma.

Minas Gerais conta neste ano com 1.172 locais de aplicações das provas do Enem impresso distribuídos em 188 dos 853 municípios. Já a versão digital do exame é realizada em 75 locais de 12 cidades.

