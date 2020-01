Quem passou pela rua Barbara Heliodora, em Lourdes, na manhã desta quarta-feira (29), ficou impressionado com a cena de destruição. Lama, pavimento estourado, carros destruidos jogados contra o passeio. Dentro das lojas, trabalhadores usavam mangueiras e baldes para retirar a sujeira que invadiu os imóveis.

A devastação é reflexo de uma enchente que tomou conta das ruas do bairro nobre da zona Sul de BH, depois de uma chuva torrencial na noite desta terça-feira (28). De acordo com a Defesa Civil, choveu 175 milímetros (mm) na regiao Centro-Sul em apenas três horas.



Gabriela Azevedo tem um salão de beleza na Barbara Heliodora. Ela e as funcionárias trabalhavam para retirar a lama, que danificou equipamentos e materiais. "Moro aqui ao lado. Quando vi que a rua Sao Paulo tinha virado um rio, liguei as câmeras da loja. Fui vendo a água subir, mas não tinha o que fazer", disse a empresária.

Manoel Garibaldi tem uma padaria na mesma via há 20 anos. Ele nunca havia presenciado uma enchente no local. A força da água estragou as portas do estabelecimento e geladeiras ficaram danificadas.

"O pessoal que trabalha das 14h às 22h não conseguiu ir embora pra casa, teve que passar a noite na padaria. Os funcionários que entraram às 7h vão esticar algumas horas e vamos fechar hoje, excepcionalmente, às 18h", afirmou. Mesmo com todos os problemas, a padaria conseguiu produzir pães e atender parcialmente os clientes.