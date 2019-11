O calor extremo que vem castigando a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte nos últimos dias deverá dar uma trégua a partir desta terça-feira (12). Após os termômetros registrarem 34,9ºC na capital mineira nesta segunda-feira (11), uma frente fria avança sobre o Estado e deverá reduzir a temperatura máxima ao longo da semana. Além disso, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento de até 50 km/h, válido até 8h de terça.

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, explica que essa massa de ar frio vem da região Sul do Brasil. "Ela vem subindo pelo litoral e vai causando estas instabilidades sobre Minas Gerais a partir de amanhã (terça). A princípio, os efeitos serão sentidos principalmente nas regiões do Campo das Vertentes, Zona da Mata, Sul de Minas e, também, na região Central (inclusive na Grande BH)", pontua.



O forte calor vem castigando a população da Grande BH desde a semana passada O forte calor vem castigando a população da Grande BH desde a semana passada

A previsão de temperatura máxima nesta terça é de 30ºC. Apesar do calor dar uma pequena trégua, pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde, seguem sendo aguardadas nos próximos dias em grande parte do Estado.

42º no Norte de Minas

Se a população de BH está reclamando do calor, no Norte de Minas a situação é ainda pior. Para se ter ideia, nesta segunda-feira os termômetros marcaram 42,2ºC na cidade de São Romão.

"Mesmo com a chegada dessa frente fria, tanto no Norte como no Jequitinhonha a temperatura prevista para a tarde de terça é de cerca de 40ºC. Mas, ao longo da semana a frente fria deve baixar o calor também nestas regiões, principalmente a partir de quinta-feira (14)", finaliza Claudemir.

Dicas para a chuva

Diante do risco de novas pancadas de chuva nesta segunda, a Defesa Civil de BH divulgou uma série de recomendações para a população, principalmente de áreas de risco. Confira:

⠀

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

⠀

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

⠀

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Leia mais:

Umidade do ar ficará abaixo dos 30% nesta segunda-feira, alerta Defesa Civil

Domingo de Enem em BH será quente e seco, com previsão de 36°C; saiba como se preparar

Quinta será de chuva em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil