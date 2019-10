Apesar de não precisar de novas intervenções cirúrgicas, os familiares da pequena Clara Luisy Pereira Paes, de 10 anos, que caiu no último fim de semana do 9º andar de um prédio no bairro Heliópolis, na região Norte de Belo Horizonte, iniciaram uma campanha para doações de sangue para repor os bancos do Hemominas.

A garota segue no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, mas está estável, consciente e não deve passar por novas cirurgias.

Nesta terça-feira (15), várias publicações nas redes sociais foram divulgadas, a grande maioria entre moradores de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, onde a família da pequena vive.



Quem tiver interesse em fazer uma doação deve procurar o Hemominas, que fica na alameda Ezequiel Dias, 321, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da capital mineira. A doação deve ser feita no nome da garotinha, que está no leito 05 do HPS João XXIII.

Nessa segunda-feira (14), a reportagem do Hoje em Dia conversou com o pai de Clara, Wallace Paes, que falou que a família suspeita que uma crise de sonambulismo pode ter levado ao acidente. "Ainda não sabemos se foi isso, só temos suspeitas", pontuou.

Relembre

O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite de domingo (13). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável pelo resgate da criança, a menina estava inconsciente e apresentava múltiplas fraturas e trauma torácico. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas o atendimento foi repassado ao Samu após avaliação do médico da unidade.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Polícia Civil (PC) informou, por meio de nota, que já realizou os trabalhos iniciais de investigação para apurar o caso.

"A perícia esteve no local e o laudo deve ficar pronto em trinta dias, podendo ser prorrogado por mais trinta. O caso foi recebido pela Deplan - Delegacia de Plantão, e os investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova darão sequência aos trabalhos. Outras informações serão divulgadas no decorrer da semana", conclui o texto.

