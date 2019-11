Doze pessoas tiveram de receber atendimento médico por intoxicação depois que o sistema de refrigeração de um abatedouro de aves sofreu uma explosão, provocando vazamento de amônia, na tarde desta segunda-feira (4), em Santana do Jacaré, na região Centro-Oeste de Minas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove funcionários da empresa e três vizinhos ficaram intoxicados com o produto que vazou. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Campo Belo.



A corporação isolou uma área com raio de 100 metros do local onde houve a explosão e realizou o controle do vazamento.



Leia mais:

Esposa de policial militar é encontrada morta dentro de casa; marido está desaparecido