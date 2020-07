A foto de uma pizza se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana. Nesta segunda-feira (13), um internauta postou a imagem, no Twitter, de uma entrega feita por uma das maiores redes de fast food do mundo. Após quase 43 mil curtidas e mais de 3,4 mil retuitadas da postagem, o perfil do Subway pediu desculpas ao cliente Tiago Luiz e afirmou que a pizza entregue não está de acordo com o padrão definido pela rede.

“Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais”, informou o Subway.

Especializada em sanduíches do tipo submarino, a rede possui mais de 40 mil unidades em cerca de cem países. Na semana passada, a empresa lançou no Brasil o delivery de pizzas.

Veja a postagem de Tiago Luiz que viralizou: