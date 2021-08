Com o enfraquecimento da massa de ar polar que trouxe bastante frio à Belo Horizonte e várias cidades do país, as temperaturas voltam a subir na capital mineira nesta segunda-feira (2), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a metereologista Anete Fernandes, a tendência é de céu claro ao longo da semana, com temperaturas estáveis. Na manhã desta segunda-feira (2), a mínima foi de 9,6ºC e a máxima deve chegar a 22ºC ao longo do dia. Para terça, a mínima permanece na casa dos 10ºC, enquanto a máxima deve se elevar para 24ºC.

Ainda de acordo com a especialista, na quarta há tendência de aumento da nebulosidade com os termômetros variando de 10 a 22ºC. Já na quinta-feira, o céu se mantém nublado, com a mínima subindo para a casa dos 12ºC, mas a máxima permanece em 22ºC.

"As temperaturas devem permanecer estáveis, não fazendo aquele frio intenso que tivemos no final da semana passada, mas ainda com frio pela manhã e as temperaturas vão se elevando ao longo do dia", afirmou Fernandes.

Minas

Conforme o Inmet, o transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente, tende a causar baixo índices de umidade do ar em todo o Estado.

