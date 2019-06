A BR-040 teve de ser interditada, nos dois sentidos, na altura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois que um caminhão baú de pequeno porte foi atingido por um incêndio. Como o veículo está carregado de pneus, a concessionária Via 040 informou que foi necessário fechar o trânsito, por risco de explosão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo.

O incêndio aconteceu na altura do Km 564, no sentido Rio de Janeiro, entre o Alphaville e o acesso para Piedade do Paraopeba. Há um engarrafamento de quatro quilômetros nos dois sentidos da via.

Às 17h, a Polícia Rodoviária Federal informou que uma faixa de cada sentido foi liberada para o fluxo de veículos.

Veja imagens do incêndio:

As informações sobre o trânsito na BR-040 podem ser acompanhados pelo Twitter:

16h10 - Nova Lima, BR 040 km 564 sentido RJ, caminhão de pequeno porte incendiando, sem vítimas, pista fechada em ambos os sentidos. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) June 3, 2019