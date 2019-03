O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais orientou o bloco Baianas Ozadas a alterar o percurso do desfile no início da tarde desta segunda-feira (4). Segundo a corporação, um bar na Praça da Estação, local da dispersão, estava com lotação acima do esperado e um maior número de pessoas na região poderia comprometer a segurança. A expectativa dos organizadores é que o público supere os 650 mil foliões neste Carnaval.

"A gente recebeu a notícia de que não ia conseguir chegar à Praça da Estação (como previsto). Eles querem que a gente pare na rua dos Tupinambás", falou Geo fundador do bloco, que criticou a mudança. Segundo ele, o percurso até a Praça da Estação é tradicional.

Por causa da recomendação, o bloco chegou a parar por alguns minutos. Mas após nova avaliação ficou definido que o bloco poderia seguir até a Praça da Estação como de costume, informou a Belotur,

A concentração de um dos maiores blocos da capital começou por volta da 9h da manhã na avenida Afonso Pena, no Centro da cidade. A apresentação teve início às 10h, com a tradicional ala dOs Baianinhos, versão infantil do desfile com uma bateria formada por crianças.

Em seguida, o bloco adulto comandou o som, com músicas da cultura afro-brasileira e baiana. Por volta das 11h, a escadaria da igreja São José, logo em frente ao trio elétrico, foi simbolicamente lavada. No local, dançarinos acompanharam a celebração.

Nesta edição, o Baianas Ozadas homenageia os 40 anos de fundação do bloco-afro Olodum, mundialmente conhecido por embalar o carnaval de Salvador.

* Com Anderson Rocha

