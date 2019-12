O belo-horizontino terá de ter paciência com o calor intenso pelo menos até domingo (22). A madrugada desta quinta-feira (19) foi a mais quente do mês de dezembro, com temperatura de 19°C registrada na estação Cercadinho, no Buritis, e a previsão é que o calor chegue a 32°C durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até sábado (21), há possibilidades de chuvas isoladas na Região Metropolitana de Belo Horizonte durante a tarde ou a noite, devido ao aquecimento diurno. A Defesa Civil de Belo Horizonte chegou, inclusive, a ermitir um alerta para pancadas de chuva nesta quinta-feira.

11h39 - Possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até 8h de sexta (20).

Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/yvulK62iPx — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 19, 2019

O calorão deve dar trégua no fim de semana. No domingo, um novo sistema deve atuar sobre Minas Gerais, provocando um grande aumento da nebulosidade e chuvas em todo o Estado. A chuva poderá persistir até segunda, mas ainda não é possível prever se o corredor de umidade irá permanecer por vários dias, de acordo com a meteorologista do InMet Anete Fernandes.

Confira as recomendações da Defesa Civil para os momentos de chuva intensa:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.