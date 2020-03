Um adolescente de 17 anos que teria envolvimento com a venda de drogas foi executado na madruga deste domingo no bairro Betânia, região Leste de BH, por ordem de traficantes. A pena teria sido imposta após o jovem ter matado um rapaz sem autorização da gangue. As informações foram levantadas pela Polícia Militar. Três homens, de 18, 21 e 38 anos, foram presos.

O adolescente teria matado, na mesma noite, um jovem de 21 anos na rua Paulo Matos, também conhecida como Beco dos Pretos, com quatro tiros na cabeça. Os dois teriam desavença antiga relacionada ao tráfico de drogas.

O crime foi repudiado por traficantes da região, que sentenciaram o rapaz à morte. Quatro horas depois do assassinato no Beco dos Pretos, o corpo do adolescente foi encontrado na rua D.

Informações anônimas levaram os militares até os três suspeitos de matarem o jovem, encontrados num imóvel na região.