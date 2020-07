Após o registro da primeira morte de servidor da saúde municipal devido à Covid-19 em Belo Horizonte, ocorrida na UPA Barreiro nesse domingo (26), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de BH (Sindibel) afirmou, nesta segunda-feira (27), que os trabalhadores estão sobrecarregados, as UPA's superlotadas e cobrou a abertura do Hospital de Campanha (Oeste).

De acordo com Israel Arimar, presidente do Sindibel, o número de notificações pela doença causada pelo novo coronavírus em servidores municipais passou de 130 no fim de junho e chegou a 299 nesta segunda - um aumento de 130% em 27 dias.

"A avaliação que o sindicato faz é que esse crescimento se deve ao avanço natural da epidemia, mas também que há uma sobrecarga de trabalho nas UPA's na capital. UPA não é hospital. Tem leitos, respirador, mas são espaços apertados", afirmou Arimar.

O gestor explica que os pacientes chegam às UPA's e as transferências dos casos de Covid-19 para hospitais de referência da doença, como o Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, ocorrem com demora, o que expõe os trabalhadores à doença.

Além disso, Arimar afirmou que os servidores afastados não são substituídos devido à dificuldade de contratação, o sobrecarrega "ainda mais quem está na linha de frente, aumentando a possibilidade de contaminação".

Só na UPA Barreiro, unidade onde estava lotado o técnico de enfermagem Gerônimo Batista Pires que faleceu nesse domingo, 30 dos 200 integrantes da equipe já precisaram ser afastados devido à doença desde o início da pandemia.

Segundo Arimar, a situação é recorrente em outras unidades, como a UPA Norte, que já registrou 10 trabalhadores com suspeita da doença no mesmo período. O sindicato não tem o número de quantos servidores estão afastados no momento em BH devido à Covid. A reportagem pediu o dado à PBH e aguarda retorno.

"Enquanto o Hospital de Campanha fica vazio, porque o protocolo é de receber apenas pacientes estabilizados, as UPA's estão superlotadas. Estamos cobrando não só da prefeitura [de Belo Horizonte], mas do governo do Estado e do Ministério da Saúde, que falta uma coordenação mais geral nessa questão da pandemia", disse.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e com o Ministério da Saúde sobre as informações citadas pelo presidente do Sindibel e aguarda retornos sobre os assuntos.