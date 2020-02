Dez 10 toneladas de alimentos não perecíveis, arrecadados no show da cantora Pabllo Vittar, em Belo Horizonte, foram entregues ao Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), na tarde desta segunda-feira (10).

O show foi realizado no último sábado (8), na Praça da Estação e contou com outros artistas, além da cantora. A festa era de graça, mas tinha como valor simbólico do ingresso a doação de um quilo de alimento. Porém, no mesmo dia, após a chuva que atingiu a região Central de BH, uma pilha de alimentos foi vista jogada na rua, como se fosse lixo.

O material foi recolhido pela Prefeitura de Belo Horizonte e armazenado em um depósito do Barro Preto, na região Centro-Sul.

Antes de fazer a doação, a Code Bar, responsável pelo evento, pagou uma multa de R$ 6 mil à prefeitura.