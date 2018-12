A semana entre o Natal e o Ano Novo deve começar com chuva em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil da capital, a quarta-feira (26) será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva, por vezes forte, acompanhada de raios e rajadas de vento. O calor, entretanto, deve diminuir. A máxima prevista para esta quarta-feira é de 27°C.

A chuva durante o fim de semana causou uma série de ocorrências na cidade. Somente a equipe da Defesa Civil registrou 27 atendimentos, entre alagamentos, deslizamentos, desabamentos e outros. A região mais afetada pelas ocorrências foi a Nordeste, que registrou mais de 62% dos casos (17 ocorrências).

Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 62 foi arrastado pela enxurrada na noite de segunda-feira (24) e o Corpo de Bombeiros se prepara para retomar as buscas nesta quarta.

Acumulado em BH

A região de Belo Horizonte que mais registrou precipitações durante o mês de dezembro foi a Leste, com 250,6 milímetros, 70% do esperado para o período. A média histórica para o mês é de 358,9 mm. Confira os volumes registrados em BH por regional até 7h30 desta quarta-feira (26):



Barreiro: 223,0 (62%)

Centro Sul: 231,4 (64%)

Leste: 250,6 (70%)

Nordeste: 241,4 (67%)

Noroeste: 227,6 (63%)

Norte: 174,4 (49%)

Oeste: 246,0 (69%)

Pampulha: 237,4 (66%)

Venda Nova: 224,0 (62%)

Previsão em Minas Gerais

As demais áreas do Estado devem seguir o padrão observado na capital, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com céu nublado e possibilidade de chuva em todas as regiões. As chuvas mais fracas devem cair na região Norte, Noroeste e no Vale do Rio Doce e Mucuri.

Apesar da chuva, o tempo quente ainda deve continuar, com máximas previstas em todas as regiões ultrapassando os 26°C.