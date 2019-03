Um dia após a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) se negar a cumprir uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para a retirada de aproximadamente 2,5 mil moradores das proximidades da barragem Casa de Pedra, em Congonhas, na região Central do Estado, o órgão informou que a empresa solicitou, no início da tarde desta quarta-feira (27), que as negociações fossem retomadas.

O prazo para que a CSN acatasse as medidas recomendadas pelo MPMG terminou nesta terça-feira (26), e uma reunião será marcada em até 48 horas para que as conversas possam ser retomadas. “A empresa afirmou que fica em aberta a avaliação e possibilidade, ou não, de acordo quanto aos itens constantes na recomendação, bem como a busca de eventuais outras soluções que se mostrarem pertinentes”, explicou o promotor Vinícius Galvão.

A barragem Casa de Pedra fica praticamente dentro da cidade e, de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), tem 76 metros de altura e capacidade para 50 milhões de m³ de rejeito. Além disso, a estrutura está na “classe 6”, a mais alta em categoria de risco e de dano potencial associados.

Em caso de rompimento da barragem Casa de Pedra, conforme os promotores, a onda de inundação atingiria as primeiras edificações dos bairros Cristo Rei e Residencial Gualter Monteiro em até 30 segundos, o que torna impossível qualquer tipo de atuação da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros.

Em um comunicado da página da CSN, a siderúrgica informa que a Casa de Pedra, construída pelo método a jusante, é segura. “A empresa está na vanguarda do tratamento de rejeitos, com investimento de R$ 250 milhões na tecnologia de empilhamento a seco, que já cobre 40% do volume de seus rejeitos, o maior empreendimento do tipo já feito no Brasil. Até o fim de 2019, a empresa estará processando 100% do seu minério a seco, descartando a utilização de barragens para o processo produtivo. A população de Congonhas pode ficar tranquila”.

Sobre os motivos que levaram a empresa a pedir a reabertura das discussões com o MPMG, a reportagem do Hoje em Dia aguarda uma posição da CSN.

Recomendações

A CSN deveria apresentar, em caráter emergencial, solução para a transferência da creche Dom Luciano e da Escola Municipal Conceição Lima Guimarães, alugando imóveis que comportem as instalações, além de arcar com todas as despesas de mudança, apresentando ainda plano de construção para transferência definitiva das unidades.

A creche, que atende 130 crianças, está com as atividades suspensas pela falta de segurança, e a escola, que atendia 104 alunos, teve esse número reduzido depois que teve que mudar de endereço para fora da área de abrangência da barragem Casa de Pedra.

