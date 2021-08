Mais um caso da variante Delta do coronavírus foi detectado em Minas. No total, já são 12 confirmações da cepa no território. Outras oito notificações seguem em investigação. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17) pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Durante coletiva de imprensa, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, o titular da pasta confirmou, ainda, que há transmissão comunitária da variante no Estado.

“Alguns pacientes não viajaram ou tiveram contato com alguém que tivesse trazido a variante. Então, sim, já temos a transmissão”, disse.

Em Minas, os casos foram confirmados nas regiões: Central (5), Sudeste (4), Noroeste (2) e Norte (1). Até esta terça, 11 notificações já haviam sido detalhadas pelo Estado. A cidade onde o 12ª caso foi detectao, porém, ainda não foi divulgada.

“Em Minas, a variante Delta ainda é apenas 0,4% dos estudos genômicos. Hoje, são 12 casos confirmados e 8 casos prováveis, então vamos considerar que temos 20 casos possivelmente como Delta”, concluiu o secretário.

Veja abaixo onde os outros 11 casos foram confirmados:

Itabirito (Central) - mulher, 59 anos

Montes Claros (Norte) - homem, 30 anos

Unaí (Noroeste) - mulher, 40 anos

Unaí (Noroeste) - mulher, 24 anos

Carangola (Zona da Mata) - mulher, 38 anos

Divino (Zona da Mata) - homem, 49 anos

Divino (Zona da Mata) - homem, 59 anos

Belo Horizonte - homem, 12 anos

Belo Horizonte - homem, 14 anos

Juiz de Fora (Zona da Mata) - homem, 33 anos

Virginópolis (Rio Doce) - homem, 50 anos

