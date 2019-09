Após passar segunda-feira (9) entre a 8ª Companhia da Polícia Militar, em Lagoa Santa, e a Delegacia de Vespasiano, o jogador Cazares, do Atlético, mandou um recado para os seus seguidores no Instagram. Em seu stories, ele postou uma foto sorrindo com a legenda: "Deus coloca as coisas certas no lugar, tudo bem gente, abraço a todos".

Cazares pode responder por lesão corporal após se envolver em um caso de suposta agressão que teria ocorrido durante uma festa em sua casa, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi acusado de agressão por duas mulheres e uma delas alega que também foi vítima de estupro.

Segundo o delegado Marcelo Mandel, as investigações estão em curso e novas informações ainda estão sendo colhidas, além das imagens das câmeras de segurança do condomínio, que também serão analisadas.

As mulheres que acusam o jogador, uma modelo de 20 anos e uma empresária de 24, também disseram que ele ofereceu R$ 10 mil para que elas não acionassem a polícia. Elas passaram por exames de delito e, segundo o delegado, apresentavam lesões leves.

Sobre o caso, a assessoria do Atlético informou que estava aguardando o posicionamento do jogador e a apuração dos fatos para se manifestar.

