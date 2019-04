Depois de passar por três bairros nobres de Belo Horizonte, o programa de cultura e lazer "BH é da Gente" chega a uma área socialmente vulnerável da capital mineira em 2019. A partir do próximo domingo (28), os moradores da Pedreira Prado Lopes, na região Noroeste de BH, terão à disposição apresentações de dança, oficinas de arte e muita diversão para adultos e crianças.

Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte, o programa surgiu em março de 2017 na Savassi, região Centro-Sul, mais precisamente nas avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, onde aconteceram 82 edições. Já em abril do ano passado, foi a vez da avenida Silva Lobo, no bairro Grajaú, na região Oeste, ser palco de 39 edições do projeto. Por fim, a região da Pampulha, na avenida Guarapari, sediou dez edições do "BH é da Gente" desde o dia 25 de novembro de 2018.

Agora, o programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer chega à periferia da capital, na rua Araribá, no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro, na Pedreira, uma das regiões mais violentas e vulneráveis da cidade. Na programação de estreia estão previstas várias atrações. Entre elas: apresentação de dança, oficina de artes marciais, roda de capoeira, teatro, oficina de artes visuais, contação de histórias e roda de conversa sobre agroecologia, além de brinquedos infláveis, mesa de totó e cama elástica.

Ocupando o espaço público

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Elberto Furtado, com essa expansão do programa, a prefeitura reforça o compromisso com a política de estimular a ocupação de vias e espaços públicos para ofertar atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer à população.

"O BH é da Gente promove a convivência, a qualidade de vida, a sustentabilidade e a diversidade. O intuito da Prefeitura é fazer de Belo Horizonte uma cidade cada vez mais humanizada e com os espaços urbanos convidativos à população", afirma o secretário municipal de Esportes e Lazer, Elberto Furtado.

O secretário destacou ainda que o "BH é da Gente" é um programa semelhante às ações e programas praticados em importantes metrópoles do Brasil e do mundo, como São Paulo, Paris, Bogotá, São Francisco e Cidade do México.

