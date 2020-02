"A gente vai sair no Carnaval sim!”. Esse foi o grito de guerra do bloco Garotas Solteiras, que faz o cortejo no bairro Funcionários, na tarde desta segunda-feira (24).

Com a proibição do uso de trios elétricos adaptados, o desfile do bloco dedicado à diversidade sexual chegou a estar ameaçado.

O grupo só conseguiu um carro no sábado à noite, com a a ajuda da cervejaria Ambev, que patrocina o Garotas Solteiras pela primeira vez. O mesmo carro foi usado pelo bloco Alô Abacaxi, na programação de sábado.

O público compareceu em bom número, lotando a avenida Brasil para ver muita múisca pop e funk dedicadas a algumas divas LGBTQ da música brasileira e internacional, como Beyoncé, Lady Gaga, Pabllo Vittar, Lexa e Anitta.