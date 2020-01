Um homem de 25 anos foi baleado em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, nesta quinta-feira (2), após ser perseguido por quatro homens em duas motocicletas em pleno Centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após disparos de arma de fogo na rua Coronel Geraldo e, quando chegou ao local, já encontrou a vítima baleada e caída dentro de uma loja de móveis.

Imagens de uma câmera de segurança da rua flagraram a ação. Um motociclista, acompanhado de uma pessoa na garupa vira em uma esquina e é perseguido por outras duas motos. Ele perde então o controle da direção e cai na calçada. Uma das motos segue pela rua e a outra para. O condutor desta moto atira na direção das duas pessoas que estão caídas e, em seguida, foge. No vídeo ainda é possível ver o desespero de algumas pessoas que passam pela rua e correm, assustadas, assim que ouvem o barulho dos tiros.

Assista:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o jovem foi levado em estado grave para o hospital da cidade.

Assista o momento do resgate:

O outro homem que estava na garupa da vítima, não foi encontrado.

Ainda segundo a polícia, os autores estariam em uma motocicleta Honda de cor azul e teriam fugido no sentido bairro Tia Velha. Os militares fizeram rastreamento mas, até o momento, ninguém foi preso.

A reportagem do Hoje em Dia tentou falar no Samu e no hospital para saber o estado de saúde da vítima, mas ninguém atendeu as ligações.