A avenida Cristiano Machado, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi palco de uma perseguição policial na madrugada deste domingo (26). De acordom com a Polícia Militar, um veículo Fiesta vermelho roubado foi flagrado por câmeras do sistema “Olho Vivo” próximo do Shopping Estação.

Foi montada uma operação para parar o suspeito, que ignorou a solicitação da PM e fugiu em alta velocidade sentido Centro. Viaturas do 13º e 16º Batalhão, com apoio de helicóptero, iniciaram a perseguição do suspeito.

Na altura do bairro São Paulo, o suspeito parou o carro, desceu e se escondeu em uma mata próxima. Entretanto, foi localizado após varredura na região. Os suspeito estava deitado no meio do mato.

Ainda segundo a PM, o veículo foi roubado no sábado, na região da Savassi. O dono do carro reconheceu o suspeito como o homem que o assaltou.

