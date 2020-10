Dois jovens e um adolescente ficaram feridos depois de sofrerem um acidente com o carro que roubaram momentos antes, na noite desta quinta-feira (29). Os três suspeitos, com idades entre 17 e 23 anos, foram perseguidos por viaturas policiais e acabaram batendo o veículo violentamente em um muro no bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte.

O adolescente de 17 anos ficou preso às ferragens e teve de ser levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Os outros dois jovens tentaram fugir a pé, mas não conseguiram ir muito longe. Com ferimentos leves, foram atendidos na UPA Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, um motorista de aplicativo atendeu a um chamado de uma mulher, mas acabou sendo rendido por esses três jovens, no bairro Santa Margarida, no Barreiro. Um dos suspeitos pegou a direção do veículo e o motorista de 29 anos foi feito refém.

Enquanto o carro passava pela avenida Teresa Cristina, os assaltantes teriam se assustado ao ver viaturas e fizeram uma manobra brusca para entrar no Anel Rodoviário, no sentido Vitória. Isso chamou a atenção dos policiais militares, que deram início a uma perseguição até o bairro Madre Gertrudes.