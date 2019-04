Ponto de prática de esportes e atividades de lazer, a avenida José Cândido da Silveira, no bairro Cidade Nova, região Nordeste de Belo Horizonte, é frequentada por muitos por ter bastante sombra. Mas desde que as podas e supressões começaram, a preocupação de quem frequenta o local, seja no dia a dia ou aos fins de semana, é de que a área verde seja mantida.

Os trabalhos no local, segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), começaram no dia 8 de abril. Fitas brancas foram colocadas naquelas que serão podadas e fitas vermelhas passaram a marcar as árvores que seriam retiradas. Ao todo, são 321 árvores para podas, 37 para supressões e outras 75 para serem destocadas - quando há apenas um pedaço do tronco ou raízes no local. A previsão de término dos serviços é até o fim do mês.

Entre os moradores da região e frequentadores do Parque Linear da avenida, a opinião é unânime: é preciso cuidar melhor e preservar as espécies ali presentes. "Árvores são muito bem-vindas, não acho que cortá-las seja a melhor solução, mas sim cuidar e preservar. Corro aqui quatro vezes por semana justamente porque a sombra é muito boa", opina Jarbas Júnior, de 47 anos.

De acordo com a Sudecap, foram priorizadas as que estavam condenadas ou que poderiam causar danos e que já possuíam laudos indicando a supressão, com eminente risco de queda.

Manutenção

Moradora do bairro há um ano e meio, Erica Rodrigues, de 30, aproveita para vender artesanatos na José Cândido. Assentada justamente na sombra de uma árvore, ela conta que este é um dos pontos fortes da região, mas afirma que vê a ação da prefeitura com bons olhos. Segundo ela, antes as podas eram apenas pontuais.

"Vi no dia que começaram a cortar e podar. Acho importante porque algumas estavam obstruindo a sinalização ou estavam muito perto da fiação. Então acredito que não fará tanta diferença na sombrinha e no bem estar de quem passeia e pratica esportes por aqui", diz.

Para o casal Carine Soares e Fernando Toledo, que passeavam com dois filhos, um de 3 anos e outro de 4 meses, a situação das árvores causava preocupação há algum tempo.

"Notamos que com as chuvas frequentemente tem queda e é perigoso, porque pode machucar alguém. Então se estiverem fazendo a manutenção, cuidando e podando, acredito que cortar completamente não seja necessário", opinam eles, que escolheram o Cidade Nova, nas proximidades da avenida, justamente por conta da extensa área verde.

Investimento

A Prefeitura de BH afirmou que vai investir aproximadamente R$ 15 milhões nos trabalhos de podas e supressões de árvores neste ano. O montante é R$ 4 milhões a mais do que o ano anterior.

De acordo com a PBH, vários são os motivos que podem provocar a queda de uma árvore, entre eles estão o desequilíbrio da copa, o enfraquecimento natural ocasionado pela idade do indivíduo arbóreo, abalos externos como acidentes e raios e também a presença de insetos como os besouros metálicos. Ventos acima de 60 quilômetros por hora, por exemplo, podem derrubar até árvores saudáveis.

O cidadão que acreditar estar próximo a uma árvore nessas condições pode solicitar avaliação pelo aplicativo PBH APP, pelo portal oficial, ou pelo telefone 156. O morador receberá um número de protocolo para acompanhamento da demanda.

As solicitações feitas pelos moradores são avaliadas por engenheiros agrônomo e florestal para que o atendimento possa ser realizado de forma adequada, mantendo os padrões de qualidade.

