Após lançar o projeto de presença preventiva dos guardas municipais nos pontos de ônibus, na última segunda-feira (26), a Guarda Municipal de Belo Horizonte realizará blitzen nos principais cruzamentos do hipercentro da capital entre quarta (28) e sexta-feira (30) para alertar motoristas sobre a importância de não fecharem cruzamentos e também sobre o cuidado e respeito ao pedestre.

De acordo com o órgão, a ação, que também dará orientações a pedestres sobre os cuidados ao atravessar ruas e avenidas, faz parte da semana de comemoração de 16 anos da instituição. Além das abordagens, a guarda terá atrações culturais. Veja a programação:

Dia 27, das 12h às 13h

A Praça Sete vira palco para a Banda Show da Guarda Municipal, que irá fazer um tributo aos 30 anos de morte do cantor baiano. A Banda Show da Guarda conta com a participação do guarda municipal Cristiano Francisco, que em trabalhos independentes faz cover do cantor Raul Seixas. Integrantes da Banda Trem das Sete terão uma participação como convidados.

A semana de comemoração também contou, no domingo (25), com apresentação da Banda de Música da Guarda Municipal na Praça Dino Barbieri, localizada em frente à Igrejinha da Pampulha. No repertório, temas de filmes, músicas do cancioneiro popular brasileiro e obras internacionais.

