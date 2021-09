Após quase 10 horas de interdição devido a um acidente, a rodovia BR-381, na altura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve o tráfego de veículos, no sentido BH, liberado no início da noite desta quarta-feira (15). Uma pessoa ficou ferida no tombamento de um caminhão.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 8h30, na altura do km 528,7. Uma carreta carregada com brinquedos, copos descartáveis e fraldas tombou, travando a circulação em todas as faixas no sentido capital. O motorista do veículo, de 42 anos, sofreu ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.

O trabalho de liberação da via, que contou com o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), apresentou dificuldades, e foi ocorrendo gradativamente. Às 16h, uma das faixas teve a circulação permitida. Durante a tarde, a empresa divulgou rotas alternativas aos motoristas que precisavam passar pela BR-381.

⚠Fique atento as rotas alternativas ao trecho interditado em Brumadinho:



➡️Sentido Belo Horizonte



Rota 1: Acesse a saída 536 sentido Itatiaiuçu/MG, siga para Itaúna/MG, Mateus Leme/MG, Juatuba/MG, Betim /MG e retorne a rodovia no km 498.

Apesar disso, uma longa fila de veículos se formou na rodovia, chegando a 17 quilômetros, segundo a Arteris. Somente às 18h todas as faixas foram liberadas. Mesmo assim, a normalização do fluxo só ocorreu duas horas depois.

