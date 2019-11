O trecho na BR-262, em Domingos Martins, no Espírito Santo, após quatro dias interditado, foi totalmente liberado na tarde deste domingo (17). A estrada que liga o estado capixaba a Minas Gerais estava bloqueada após deslizamento de terra.



Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para fortalecer as barreiras e evitar novos desabamentos, lonas foram colocadas em barrancos do perímetro. No entanto, caso fortes chuvas voltem a atingir a região, o tráfego de veículos pode ser fechado novamente.

O problema teve início na quinta-feira (14), entre os quilômetros 20 e 35 da rodovia, quando a pista ficou completamente encoberta por terra. Na sexta-feira (15), após atuação de máquinas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), teve início a operação pare e siga, que permaneceu até essa tarde.

