As macrorregiões de Saúde Norte, Triângulo do Norte, Vale do Aço e Jequitinhonha vão avançar para a Onda Amarela do Minas Consciente, programa estadual de flexibilização da atividade econômica, a partir deste sábado (1), após ficarem 45 dias na Roxa e Vermelha. Além disso, a Nordeste - única que seguia na fase máxima de restrição - apresentou melhora nos indicadores e seguirá para a Onda Vermelha.

O Minas Consciente é dividido em quatro níveis de funcionamento de serviços, sendo eles identificados pelas cores Verde, Amarela, Vermelha e Roxa. Nos três primeiros, todas as atividades podem funcionar, desde que cumpram regras específicas (veja na figura). Já na Onda Roxa, apenas estabelecimentos essenciais têm autorização para abrir. A partir deste sábado, das 14 macrorregiões de Minas, 10 estarão na Vermelha e quatro na Amarela.

Detalhamento sobre o Minas Consciente pode ser visto aqui

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as mudanças foram possíveis após a queda de 38%, nos últimos 14 dias, na incidência do novo coronavírus no território. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (29) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar o avanço da pandemia.

Além das quatro macrorregiões, também avançarão para a Onda Amarela as microrregiões de Saúde de Curvelo, Patos de Minas, João Pinheiro, Carangola, Muriaé, Ubá, Cássia/Passos, Piumhi e São Sebastião do Paraíso. Conforme a SES, as localidades apresentaram quedas sustentadas na positividade e na incidência, além de redução na espera por leitos.

Melhora

"As medidas restritivas da Onda Roxa foram penosas para todos, mas o nosso esforço, agora, aparece na queda considerável na incidência e no número de internações. Isso se refletirá, nas próximas semanas, em queda no número de óbitos, que é o principal objetivo", declarou Romeu Zema (Novo), que ressaltou a importância de que os cuidados sanitários sejam mantidos.

O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, afirmou que a positividade também caiu nas últimas semanas, assim como a pressão por leitos. Atualmente, de acordo com o Executivo, o percentual de pessoas com sintomas gripais que testam positivo para Covid-19 é de 39%. O número chegou a cerca de 50% no último mês. Já a fila de espera por uma vaga na UTI caiu de 211, no último dia 22, para 179 nesta quinta-feira.

Nenhuma macrorregião encontra-se mais na Onda Roxa

"Essa queda demonstra que o vírus está circulando menos na sociedade. Tivemos queda consistente no número de novos casos. Os dados indicam que o nosso pico foi no dia 15 de abril e a Onda Roxa foi fundamental para que não tivéssemos uma alta muito pior do que a que vivenciamos", afirmou Baccheretti.

O secretário frisou que a vacinação já foi responsável por uma queda considerável no número de óbitos, especialmente nas faixas etárias que receberam as duas doses. Segundo ele, desde março, quando a população acima de 90 anos recebeu imunidade total após a segunda aplicação a proporção de mortes desse grupo vem caindo.

"A nossa expectativa é de que a faixa entre 60 e 79 anos, que hoje equivale à maior taxa de óbitos, também tenha queda expressiva com a segunda dose", disse. Até o momento, o Estado enviou 6,1 milhões de vacinas contra a Covid-19 aos municípios.

Lista de municípios

Ao todo, 273 cidades mineiras estão inseridas nas macrorregiões de Saúde Norte, Triângulo do Norte, Vale do Aço e Jequitinhonha ou nas microrregiões de Saúde Curvelo, Patos de Minas, João Pinheiro, Carangola, Muriaé, Ubá, Cássia/Passos, Piumhi e São Sebastião do Paraíso e, portanto, estão aptas a avançarem para a Onda Amarela a partir deste sábado. A planilha completa está disponível no site do programa e pode ser vista aqui (com dados de 26 de abril e arquivo para download em formato Excel).

Abadia dos Dourados Açucena Alpinópolis Alvorada de Minas Antônio Dias Antônio Prado de Minas Araçuaí Araguari Araporã Aricanduva Augusto de Lima Barão de Monte Alto Belo Oriente Berilo Berizal Bocaiúva Bom Jesus da Penha Bom Jesus do Galho Bonito de Minas Botumirim Brás Pires Brasilândia de Minas Brasília de Minas Braúnas Buenópolis Bugre Buritizeiro Cachoeira Dourada Caiana Campina Verde Campo Azul Canápolis Caparaó Capelinha Capetinga Capinópolis Capitão Enéas Capitólio Carangola Caratinga Carbonita Carmo do Rio Claro Cascalho Rico Cássia Catuti Centralina Chapada do Norte Claraval Claro dos Poções Coimbra Coluna Conceição do Mato Dentro Cônego Marinho Congonhas do Norte Coração de Jesus Corinto Coromandel Coronel Fabriciano Coronel Murta Córrego Novo Couto de Magalhães de Minas Cristália Cruzeiro da Fortaleza Curral de Dentro Curvelo Datas Delfinópolis Diamantina Dionísio Divinésia Divino Dom Cavati Dores do Turvo Doresópolis Douradoquara Engenheiro Navarro Entre Folhas Ervália Espera Feliz Espinosa Estrela do Sul Eugenópolis Faria Lemos Felício dos Santos Felixlândia Fervedouro Fortaleza de Minas Francisco Badaró Francisco Dumont Francisco Sá Fruta de Leite Gameleiras Glaucilândia Gouveia Grão Mogol Grupiara Guapé Guaraciama Guarani Guarda-Mor Guidoval Guimarânia Guiricema Gurinhatã Iapu Ibiaí Ibiracatu Ibiraci Icaraí de Minas Imbé de Minas Indaiabira Indianópolis Inhapim Inimutaba Ipaba Ipatinga Ipiaçu Iraí de Minas Itacambira Itacarambi Itamarandiba Itamogi Itaú de Minas Ituiutaba Jacuí Jaguaraçu Jaíba Janaúba Januária Japonvar Jenipapo de Minas Jequitaí Joanésia João Pinheiro Joaquim Felício José Gonçalves de Minas Josenópolis Juramento Juvenília Lagamar Lagoa dos Patos Lagoa Formosa Lagoa Grande Lassance Leme do Prado Lontra Luislândia Mamonas Manga Marliéria Matias Cardoso Mato Verde Mercês Mesquita Minas Novas Mirabela Miradouro Miraí Miravânia Monjolos Montalvânia Monte Alegre de Minas Monte Azul Monte Carmelo Monte Santo de Minas Montes Claros Montezuma Morro da Garça Muriaé Naque Ninheira Nova Ponte Nova Porteirinha Nova Resende Novorizonte Olhos-d'Água Orizânia Padre Carvalho Pai Pedro Passos Patis Patos de Minas Patrocínio Patrocínio do Muriaé Pedra Bonita Pedra Dourada Pedras de Maria da Cruz Periquito Piedade de Caratinga Pimenta Pingo-d'Água Pintópolis Pirapora Piraúba Piumhi Ponto Chique Porteirinha Prata Pratápolis Presidente Bernardes Presidente Juscelino Presidente Kubitschek Presidente Olegário Riacho dos Machados Rio Pardo de Minas Rio Pomba Rodeiro Romaria Rosário da Limeira Rubelita Salinas Santa Bárbara do Leste Santa Cruz de Salinas Santa Fé de Minas Santa Rita de Minas Santa Vitória Santana do Paraíso Santo Antônio do Itambé Santo Antônio do Retiro Santo Hipólito São Domingos das Dores São Francisco São Francisco do Glória São Geraldo São Gonçalo do Abaeté São Gonçalo do Rio Preto São João Batista do Glória São João da Lagoa São João da Ponte São João das Missões São João do Oriente São João do Pacuí São João do Paraíso São José da Barra São Romão São Roque de Minas São Sebastião da Vargem Alegre São Sebastião do Anta São Sebastião do Paraíso São Tomás de Aquino Senador Firmino Senador Modestino Gonçalves Serra Azul de Minas Serra do Salitre Serranópolis de Minas Serro Silveirânia Tabuleiro Taiobeiras Timóteo Tocantins Tombos Três Marias Tupaciguara Turmalina Ubá Ubaí Ubaporanga Uberlândia Urucuia Vargem Alegre Vargem Bonita Vargem Grande do Rio Pardo Varjão de Minas Várzea da Palma Varzelândia Vazante Verdelândia Veredinha Vermelho Novo Vieiras Virgem da Lapa Visconde do Rio Branco

