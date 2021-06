A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, retomou as atividades presenciais na capital mineira na última segunda-feira (21). No terceiro dia após o retorno, porém, o serviço, que havia sido suspenso como forma de prevenção contra a Covid-19, dividiu opiniões dos usuários.

Quem esteve no local na manhã desta quarta (23), pode ser atendido após agendamento prévio, realizado nos canais oficiais do Governo de Minas (clique aqui) ou aplicativo MG App. Aqueles que não conseguiram o registro pelas plataformas, porém, enfrentaram espera e voltaram para a casa sem uma solução.

É o caso da doméstica Maria do Carmo Henrique, de 49 anos, que há três dias tenta um agendamento para realizar a emissão do documento de identidade.

“Dizem que o sistema está cheio e que não tem vaga. Agora eu vou voltar para casa sem conseguir agendar. A gente não consegue entrar e não consegue mexer (na internet), então é melhor vir aqui. Tem que esperar e aguardar. Fazer o que, né? Amanhã eu volto de novo”, disse.

Para o pedreiro Samuel Vieira da Silva, de 55 anos, a história foi diferente. Ele conseguiu o agendamento prévio e pouco esperou para ter o documento em mãos. “Estou saindo daqui alegre. Foi rápido, demorou cerca de 10 minutos. Todo o protocolo foi seguido, com álcool em gel e máscara. Tudo no esquema para dar tudo certo”, comentou.

Sobre os protocolos sanitários, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) reforça que todos são seguidos na unidade para garantir a segurança dos funcionários e cidadãos, como uso obrigatório de máscara, intensificação da limpeza dos ambientes, aferição de temperatura e uso de álcool em gel 70%.

O Hoje em Dia questionou o governo do Estado sobre as reclamações referentes ao atendimento no local e aguarda retorno.

