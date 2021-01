Um milhão e 700 mil alunos da rede pública estadual retomam as atividades não presenciais nesta segunda-feira (4). O ano escolar termina em 30 de janeiro.

Os estudantes devem ficar atentos para a devolução dos PETs - principal ferramenta implementada pela Secretaria de Estado de Educação (SES-MG) - com as atividades desenvolvidas durante o recesso.

As escolas estão criando diferentes estratégias para receber o material, seguindo as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19, determinadas pela SES-MG.

A partir do PET, os estudantes estão dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem. Quando devolvidos, os professores conseguem acompanhar a evolução do aluno sobre os conteúdos trabalhados mensalmente.

Além disso, as apostilas contam para o cumprimento da carga horária prevista nas matrizes curriculares.

Se Liga na Educação

A partir desta segunda-feira (4/1), as teleaulas do programa Se Liga na Educação já serão sobre os conteúdos dos Planos de Estudos Tutorados (PET) volume 7. O que marca mais um novo ciclo do Regime de Estudo não Presencial.

O Se Liga na Educação é transmitido pela Rede Minas, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. Mais de uma hora da exibição é dedicada ao momento do “Tira-Dúvidas”, no qual os estudantes podem interagir e mandar perguntas aos professores que estão ao vivo no estúdio.

Após a exibição na TV, os programas ficam disponíveis nos canais da SEE/MG e da Rede Minas no Youtube, e também no aplicativo Conexão Escola.

