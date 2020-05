Após registro de 10,5°C nesse domingo (10), recorde de frio em Belo Horizonte para este ano, a capital mineira terá uma semana com temperaturas em ligeira elevação e com previsão de chuva na sexta-feira (15), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Sul de Minas, Maria da Fé alcançou 2,3°C e teve geada na madrugada desta segunda-feira (11).

De acordo com o meteorologista do Inmet Claudemir Félix, o recorde de frio na capital mineira é explicado pela massa de ar polar originária da região Sul do país.



BH sentirá os termômetros subirem um pouco nos próximos dias, chegando à máxima de 28°C na quarta-feira (14). Na sexta-feira, a previsão é de chegada de chuva fraca na cidade. Confira:

Segunda-feira (11)

Mínima: 11°C | Máxima: 25°C

Terça-feira (12)

Mínima: 12°C | Máxima: 26°C

Quarta-feira (13)

Mínima: 14°C | Máxima: 27°C

Quinta-feira (14)

Mínima: 15°C | Máxima: 28°C

Sexta-feira (15)

Mínima: 17°C | Máxima: 27°C

Geada e chuva no Estado

Ainda de acordo com Claudemir Félix, Minas terá tempo estável, sem precipitações, até quarta-feira (14), devido à massa de ar seco que segue no Estado. Porém, a quinta já pode ter chuva fraca no Sul, Oeste e no Triângulo Mineiro. As temperaturas mínimas continuarão baixas em Minas.

Em Maria da Fé, no Sul, a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade informou que os termômetros chegaram a 2,3°C nesta segunda e a 2,9°C na madrugada de sábado, causando, em ambos os casos, "leve camada de geada" em alguns bairros. As informações são de William Siqueira, geógrafo e diretor da pasta municipal, e as medições foram feitas por estações locais.