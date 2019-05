Após ficar um mês fechado para obras de reforma, o Restaurante Popular do Barreiro, localizado na região homônina, será reaberto nesta terça-feira (21), pela Prefeitura de Belo Horizonte. Para comemorar, o espaço terá cardápio especial e bolo de aniversário pelos nove anos de funcionamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, a reforma foi necessária para a troca do piso, que já havia sido feita há dois anos, mas de maneira inadequada.

Inaugurado em 15 de maio de 2010, o restaurante Dom Mauro Bastos serve cerca de 1.800 refeições, sendo ofertado o almoço, das 11h às 14h, na unidade.

Segundo a prefeitura, os cardápios foram melhorados em 2017, com a inclusão de peixes e maior variedade de frutas, verduras e legumes. Além disso, alimentos ultraprocessados não são mais servidos e houve, ainda, a substituição da oferta de doces para frutas, em atenção aos usuários diabéticos.

Nesta terça, os clientes terão cardápio especial com arroz, tutu de feijão, lombo ao molho de abacaxi, ovo frito, maionese de legumes, salada de acelga, repolho e tomate. A sobremesa será melancia.

Além disso, haverá distribuição de bolo de aniversário para os usuários e funcionários.

Restaurantes populares

A cidade de Belo Horizonte oferece subsídio ao acesso à alimentação saudável. De acordo com a prefeitura, são quatro restaurantes populares que produzem, em média, dez mil refeições ao dia, de forma balanceada, com qualidade reconhecida.

Cada refeição tem custo zero para a população de rua, sai pela metade do preço para as famílias cadastradas no CAD Único, e o público em geral paga o preço de R$ 3 para almoçar.

O restaurante está localizado na rua Afonso Vaz de Melo, 1.001, no Barreiro.