Atenção, belo-horizontino: prepare o guarda-chuva se for sair de casa! Confirmando o que já estava previsto desde o fim da semana, a Defesa Civil divulgou novo alerta de chuva forte para a capital neste domingo (25). O comunicado informa sobre a ocorrência de precipitação de 30 a 50 milímetros com rajadas de vento e trovoadas isoladas até as 8h de segunda-feira (26).

Nas últimas 24 horas, choveu em todas as regionais da cidade. O volume aproximado corresponde a 28% da média de chuvas para o mês de outubro (104,7mm). A região com maior volume registrado foi a Leste - 25,6mm -, seguida por Centro-Sul (25,4mm) e Barreiro (25,2mm).

Todas as nove regionais de Belo Horizonte ultrapassaram 70% da chuva esperada para todo o mês de outubro. No acumulado, a região Nordeste tem a maior soma - 93% do volume de 30 dias nos primeiros 25 do mês corrente.

A temperatura máxima prevista para este domingo em BH é de 20ºC e a mínima registrada foi de 16ºC

Máxima de 20ºC

A temperatura máxima prevista para este domingo em BH é de 20ºC e a mínima registrada foi de 16ºC. A umidade relativa do ar ficará em torno de 80% à tarde.

Em função do alerta de chuva forte, a Defesa Civil de BH recomenda atenção redobrada em áreas de inundação, próximas a ruas sujeitas a alagamentos e a córregos e ribeirões.

Quem observar fendas e depressões no terreno, bem como rachaduras nas paredes de casa e sugimento de minas d'água deve avisar a corporação imediatamente por meio do telefone 199.

Para receber os alertas de chuva por meio de SMS basta enviar uma mensagem de texto para 40199 informando o CEP da residência. Os comunicados são enviados pela Defesa Civil.

Inmet

Nesse sábado (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em conjunto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiram comunicado sobre risco de deslizamentos de terra em Minas, em função da chuva esperada no Estado.

Confira quanto choveu em BH nas últimas 24 horas (até 7h55):

Barreiro: 25,2

Centro Sul: 25,4

Leste: 25,6

Nordeste: 22,0

Noroeste: 21,4

Norte: 17,6

Oeste: 21,2

Pampulha: 21,6

Venda Nova: 20,6

Média climatológica de outubro: 104,7 mm

Leia mais:

Defesa Civil interdita quatro imóveis vizinhos ao que desabou no bairro São Jorge

ANM pede atenção redobrada a barragens em nível alto de emergência devido a chuvas fortes em Minas

Metade do volume de temporal ocorrido em janeiro pode ser registrado em BH, de domingo para segunda